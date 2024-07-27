НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Захарян из-за травмы голеностопа пропустил товарищеский матч «Сосьедада»: «Ничего серьезного, Арсен скоро будет готов»

Захарян из-за травмы голеностопа пропустил товарищеский матч «Сосьедада»: «Ничего серьезного, Арсен скоро будет готов»

Из-за боли в голеностопе российский хавбек «Реал Сосьедад» не смог принять участия в товарищеском матче с японским клубом «Гамба Осака» (0:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх