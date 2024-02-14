В связи с обнаружением большой партии гуманитарной помощи на свалке города Амвросиевка Донецкой области, расположенного в десяти километрах от российской границы, власти Донецкой Народной Республики приступили к проведению проверки.
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