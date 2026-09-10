Канада ввела санкции против глав Росмолодежи и МЧС

PATRICK DOYLE/AP/TASS Канада ввела санкции против восьми физических лиц из России, включая главу Росмолодежи Григория Гурова и главу МЧС РФ Александра Куренкова.
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