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Русская весна

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Чем ближе развязка, тем кровавее будут демонстрации: об ударе по белгородской многоэтажке

Чем ближе развязка, тем кровавее будут демонстрации: об ударе по белгородской многоэтажке

Уралов Семён — Политический эксперт, автор книги «Два капитала: как экономика втягивает Россию в войну» и «Миропорядок по-русски» Семён Уралов прокомментировал сегодняшний удар по жилому многоквартирном дому в Белгороде.

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