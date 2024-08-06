Опасаясь усиления санкций США, китайские компании бросились закупать памят...

Опасаясь усиления санкций США, китайские компании бросились закупать память типа HBM у SamsungПо слухам, власти США намереваются предпринять следующий шаг по ограничению доступа китайских разработчиков систем искусственного интеллекта к ускорителям вычислений и компонентам для их создания.
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