Опасаясь усиления санкций США, китайские компании бросились закупать памят...

Опасаясь усиления санкций США, китайские компании бросились закупать память типа HBM у SamsungПо слухам, власти США намереваются предпринять следующий шаг по ограничению доступа китайских разработчиков систем искусственного интеллекта к ускорителям вычислений и компонентам для их создания.