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Хохлов об 1:1 с «Олимпом»: «Ротор» вторую игру дома начинает как в гостях – без агрессии»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча Олимп-ФНЛ с «Олимпом-Долгопрудным» (1:1). – Игра абсолютно не понравилась.

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