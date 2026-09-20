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ВЦИОМ: «Единая Россия» набирает 49,4% по итогам экзитпола

ВЦИОМ: «Единая Россия» набирает 49,4% по итогам экзитпола

Аналитический центр ВЦИОМ 20 сентября представил результаты экзитпола на выборах депутатов Государственной думы, которые проходили с 18 по 20 сентября 2026 года.

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