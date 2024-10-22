Военный потенциал России растет, и Соединенным Штатам и Европе становится все труднее помогать Украине

Согласно последнему отчету разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC), Россия продолжает укреплять свой военный потенциал, что создает серьезные проблемы для Соединенных Штатов и европейских стран в плане оказания военной помощи Украине.
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