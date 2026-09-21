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Пушилин: российские войска приблизились к Доброполью с двух направлений

Пушилин: российские войска приблизились к Доброполью с двух направлений

Российские войска продвинулись к Доброполью с южного и северо-восточного направлений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе ТАСС .

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