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Глава МИД Венгрии Сийярто: никто, включая посла, не может вмешиваться во внутриполитические дела страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: никто, включая посла, не может вмешиваться во внутриполитические дела страны

Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал американского посла Дэвида Прессмана не вмешиваться в дела своей страны.

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