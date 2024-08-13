В Новой Каховке после обстрела ВСУ загорелся многоквартирный дом

Многоквартирный дом загорелся в Новой Каховке в результате обстрела со стороны украинских националистов, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук 13 августа в в Telegram-канале.
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