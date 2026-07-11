В Москве смелая контролерша задержала группу мигрантов-безбилетников и сдала их в полицию

Олигархи дают понять что страна не выживет без дворников и говновозов,и потирают мошну от ожидания прибыли0

ВВ

Валентин Воробьев

Если везде устанавливают свои правила, то без слов и без суда депортация - у себя в кишлаках устанавливайте!