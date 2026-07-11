В Москве смелая контролерша задержала группу мигрантов-безбилетников и сдала их в полицию

Точка зрения Автор: В. Панченко Обычно картина выглядит так: ценные специалисты уверенно занимают места в общественном транспорте, делая вид, что карточка в кармане — это пережиток прошлого.
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