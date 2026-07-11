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В Москве смелая контролерша задержала группу мигрантов-безбилетников и сдала их в полицию

В Москве смелая контролерша задержала группу мигрантов-безбилетников и сдала их в полицию

Точка зрения Автор: В. Панченко Обычно картина выглядит так: ценные специалисты уверенно занимают места в общественном транспорте, делая вид, что карточка в кармане — это пережиток прошлого.

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Комментарии
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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Олигархи дают понять что страна не выживет без дворников и говновозов,и потирают мошну от ожидания прибыли0
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4 н.
ВВ
Валентин Воробьев
Если везде устанавливают свои правила, то без слов и без суда депортация - у себя в кишлаках устанавливайте!
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4 н.
АД
Александра Дан
не осталось мужиков все гомики ,мужики на фронте
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3 н.