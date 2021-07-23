На Украине хотят наказать Парфенова за ответ на вопрос о Крыме

Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу «Миротворца» Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», заблокированного на территории РФ, из-за ответа на вопрос о принадлежности Крыма.