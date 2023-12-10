Месть богачей: Рокфеллер открыто призвал к сокращению населения мира

"Слишком хорошо жили, теперь их надо убить" - откровения богачей ужасают. Американская "программа депопуляции" - это, мол, теория заговора, сфабрикованная параноиками? По крайней мере, так пытаются представить её своей аудитории популярные СМИ.
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