Карелия празднует День российского флага

Ключевым мероприятием стал концерт, в котором приняли участие Глава региона Артур Парфенчиков, Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, юнармейцы и представители волонтерского движения республики, жители и гости города В праздничный день российский триколор взвился в небо на Советской площади в Петрозаводске.
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