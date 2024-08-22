Карелия празднует День российского флага

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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Ключевым мероприятием стал концерт, в котором приняли участие Глава региона Артур Парфенчиков, Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, юнармейцы и представители волонтерского движения республики, жители и гости города В праздничный день российский триколор взвился в небо на Советской площади в Петрозаводске.

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