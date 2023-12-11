Русский умудрился прилететь в США без билета и паспорта. И не смог объяснить как

Гражданин России необъяснимым образом оказался в Соединённых Штатах.В аэропорту Лос-Анджелеса обнаружили русского экономиста Сергея Владимировича Очигаву, у которого при себе не было ни паспорта, ни визы, ни авиабилета.
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