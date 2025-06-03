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Ужесточенные санкции против России готовы, заявил Келлог

Ужесточенные санкции против России готовы, заявил Келлог

Спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог заявил, что ужесточенные санкции против России, в том числе за счет применения ограничений в отношении третьих стран, готовы, нужно только принять соответствующий проект закона в Конгрессе США и добиться одобрения президента Дональда Трампа.

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