В Рязанской области идёт строительство 107 многоквартирных домов

Так, с начала этого года в Рязанской области отметили рост жилищного строительства – за первые 2 месяца введено 166,7 тысячи квадратных метров, что на 124,3% больше показателей аналогичного периода 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии