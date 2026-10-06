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Царьград

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В Краснодаре задержан логист за сбыт 5 тонн школьных продуктов

В Краснодаре задержан логист за сбыт 5 тонн школьных продуктов

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли сбыт около 5 тонн продовольствия, которое начальник отдела складской логистики организации-поставщика школьного питания незаконно присвоил и пытался продать по заниженной цене.

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