В Краснодаре задержан логист за сбыт 5 тонн школьных продуктов

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли сбыт около 5 тонн продовольствия, которое начальник отдела складской логистики организации-поставщика школьного питания незаконно присвоил и пытался продать по заниженной цене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИГ Changan отменил с...
- ZS Telex: Венгрия от...
- ВА На Украине забили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым