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Царьград

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Молодая мама умирала на глазах дочери: Медики приехали только через три часа. Было уже поздно

Молодая мама умирала на глазах дочери: Медики приехали только через три часа. Было уже поздно

С 31-летней Людмилой из Брянска произошла страшная история. Она умирала на глазах маленькой дочери, звонила и просила помощи, но врачи приехали только через три часа.

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