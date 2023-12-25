Объекты припортовой инфраструктуры повреждены в Одесской области

Начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона заявила о повреждении объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.
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