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Советник Зеленского подтвердил, что SpaceX ограничила ВСУ доступ к Starlink

Советник Зеленского подтвердил, что SpaceX ограничила ВСУ доступ к Starlink

SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink и StarShield при движении до 160 км/ч, что, по заявлению советника Зеленского Сергея Бескрестнова, привело к срыву нескольких военных операций ВСУ.

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