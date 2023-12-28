В Петербурге погода вернётся к норме

О приходе антициклона в Северную столицу объявили синоптики.По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в четверг, 28 декабря, погода в Петербурге вернётся к сезонной норме после затяжной аномалии.