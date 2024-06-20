Юрий Чернов ответил на оскорбления сбежавшей экстремистке Лазаревой

75-летний народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, наиболее яркими из которых стали ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», в беседе с сайтом aif.