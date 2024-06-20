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Аргументы и Факты

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  • Анастасия Гончарова
    наверное это был дебил рева...На Украине мужчин...
  • Eduard
    А преступную свою власть не судят,кого бы те не убивали!Во Франции судят ...
  • Eduard
    Это же правда!Во Франции судят ...

Юрий Чернов ответил на оскорбления сбежавшей экстремистке Лазаревой

Юрий Чернов ответил на оскорбления сбежавшей экстремистке Лазаревой

75-летний народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, наиболее яркими из которых стали ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», в беседе с сайтом aif.

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SC
Serg Che
&quot;...Как не стыдно?...&quot; © у таких стыда не бывает - это ж ублюдки...
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