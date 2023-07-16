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Передовая инженерная школа Уральского федерального университета делает ставку на разработку и внедрение критически важных для современного производства цифровых решений, а также планирует вывести на общероссийский уровень собственные методики подготовки и

Передовая инженерная школа Уральского федерального университета делает ставку на разработку и внедрение критически важных для современного производства цифровых решений, а также планирует вывести на общероссийский уровень собственные методики подготовки и

﻿﻿Передовая инженерная школа Уральского федерального университета делает ставку на разработку и внедрение критически важных для современного производства цифровых решений, а также планирует вывести на общероссийский уровень собственные методики подготовки инженерных кадров Сочетание качественной теоретической базы и практических навыков – залог успеха Высшей инженерной школы В современном мире внедрение цифровых решений является необходимым условием развития крупных промышленных предприятий – считают создатели Уральской школы перспективного машиностроения (НИШ), открытой год назад на базе Уральского федерального университета (УрФУ), убеждены в этом.

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