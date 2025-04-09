ЕС не продлит льготы на ввоз украинской сельхозпродукции

Евросоюз не будет продлевать режим беспошлинного ввоза для украинской сельхозпродукции, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, выступая перед комитетом по сельскому хозяйству Европарламента.
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