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ЕС не продлит льготы на ввоз украинской сельхозпродукции

ЕС не продлит льготы на ввоз украинской сельхозпродукции

Евросоюз не будет продлевать режим беспошлинного ввоза для украинской сельхозпродукции, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, выступая перед комитетом по сельскому хозяйству Европарламента.

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