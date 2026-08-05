❗️🗺О развертывании спутниковой группировки «Рассвет» Данные сервиса N2YO свидетельствуют о завершении формирования рабочей орбитальной группировки спутников связи «Рассвет» компании «Бюро 1440».
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❗️🗺О развертывании спутниковой группировки «Рассвет» Данные сервиса N2YO свидетельствуют о завершении формирования рабочей орбитальной группировки спутников связи «Рассвет» компании «Бюро 1440».