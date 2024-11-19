«Татмедиа» һәм БЕЛТА мәгълүмат алмашу буенча хезмәттәшлек турында меморандум имзалады

«Татмедиа» акционерлык җәмгыяте һәм «Белорус телеграф агентлыгы» (БЕЛТА) республика унитар предприятиесе генераль директорлары Шамил Садыйков белән Ирина Акулович Минскида мәгълүмат алмашу буенча хезмәттәшлек турында меморандум имзалады.
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