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Daily Storm

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ЛДПР разработала закон о защите прав пострадавших от недобросовестных подрядчиков ИЖС

ЛДПР разработала закон о защите прав пострадавших от недобросовестных подрядчиков ИЖС

Депутат Свищев считает, что такой закон становится мостом между бедой и решениемДепутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев заявил о разработке модельного закона о защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов.

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