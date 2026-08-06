ЛДПР разработала закон о защите прав пострадавших от недобросовестных подрядчиков ИЖС

Депутат Свищев считает, что такой закон становится мостом между бедой и решениемДепутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев заявил о разработке модельного закона о защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов.