Российские войска прорвали оборону Часова Яра. Когда наступит переломный момент СВО?

Десантники ВС России прорвали оборону ВСУ и вышли на окраины Часова Яра Бойцы 98-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике.
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