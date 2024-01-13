Взаимные обязательства: оказалось, что Зеленский подписал указ, согласно которому Украина предоставляет Британии свои гарантии безопасности

Подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Риши Сунаком документ, помимо прочего, предполагает предоставление Украиной военной поддержки и гарантий безопасности Великобритании, а также участие ВСУ в военных действиях на стороне Лондона.