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Царьград

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Associated Press: Путин близок к достижению целей в Украине, Трамп пытается склонить его к переговорам

Associated Press: Путин близок к достижению целей в Украине, Трамп пытается склонить его к переговорам

Россия демонстрирует заметные успехи в конфликте на Украине, и Владимир Путин, по мнению экспертов, не имеет стимулов для начала переговоров, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа.

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