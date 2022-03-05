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Нарушения санитарных норм выявили в студенческом общежитии в Приморье

Нарушения санитарных норм выявили в студенческом общежитии в Приморье

В одном из колледжей Уссурийска прокуратура проверила соблюдение законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о пожарной безопасности.

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