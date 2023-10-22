В Татарстане пассажирская навигация завершится 13 ноября

В этом году в Татарстане пассажирская навигация по Волге завершится 13 ноября. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил Алмаз Абдрахманов, начальник отдела воздушного и водного транспорта Миндортранса РТ.
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