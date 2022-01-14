wi-fi

85 подписчиков

Свежие комментарии

  • zhanna
    Авокадо полезен для жителейстран,расположенных ниже экватора.Для северных стран авокадо у женщин увеличивает мужские ...Раскрыт важный се...
  • Grandad
    Тосты, панкейки -это что за слова такие? Или они нужны, так как арахис у нас не растет? Но арахисовую пасту у нас дел...За что арахисовую...
  • Александр Семенов
    Меня мучают смутные предположения, что вся эта мутата с QR кодами хорошо организованная и хорошо проплаченная попытка...Сторонники теорий...

"ПСЖ" готов продать Икарди зимой за 30 млн евро

"ПСЖ" готов продать Икарди зимой за 30 млн евро

Getty Images«Ювентус» является основным кандидатом на подписание Икарди, однако это случится только, если будет подтвержден переход Альваро Мораты в «Барселону»: в настоящее время туринский и каталонский клуб ведут переговоры по испанскому форварду.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх