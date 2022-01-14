"ПСЖ" готов продать Икарди зимой за 30 млн евро

Getty Images«Ювентус» является основным кандидатом на подписание Икарди, однако это случится только, если будет подтвержден переход Альваро Мораты в «Барселону»: в настоящее время туринский и каталонский клуб ведут переговоры по испанскому форварду.
Getty Images«Ювентус» является основным кандидатом на подписание Икарди, однако это случится только, если будет подтвержден переход Альваро Мораты в «Барселону»: в настоящее время туринский и каталонский клуб ведут переговоры по испанскому форварду.
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