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Царьград

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Трамп: США не нуждаются в нефти врага - куда ушли миллиарды доллара?

Трамп: США не нуждаются в нефти врага - куда ушли миллиарды доллара?

Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в сотрудничестве с Венесуэлой, назвав её врагом США. Он подчеркнул наличие у страны собственных запасов нефти.

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