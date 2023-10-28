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Мировое обозрение

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AMD рассказала, почему не использует чиплеты в мобильных APU — всё дело в энергоэффективности

AMD рассказала, почему не использует чиплеты в мобильных APU — всё дело в энергоэффективности

Переход к использованию чиплетов стал основной для успеха настольных процессоров процессоров Ryzen. Однако в AMD по-прежнему думают о том, как реализовать чиплетную архитектуру в мобильном сегменте своих процессоров.

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