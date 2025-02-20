Театр «Глобус» запланировал многомиллионный капремонт

К ремонтным работам планируется приступить уже в апреле. Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» планирует потратить на капитальный ремонт верхнего и нижнего фойе почти 61,4 миллиона рублей.
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