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На Ставрополье пять человек погибли после столкновения автобуса с грузовиком

В Ставропольском крае сразу пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и «КамАЗа». Как сообщает пресс-служба ГАИ Ставрополья, после столкновения автобус съехал в кювет.

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