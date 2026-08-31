Сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области провели акцию дорожной безопасности «Белый бантик»

В преддверии Дня знаний в городе Кинешма Ивановской области прошла акция дорожной безопасности «Белый бантик».
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