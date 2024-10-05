Ари о возможной отмене двойного гражданства в РФ: «Будет плохо для всех, это ограничит людей. Не откажусь ни от российского, ни от бразильского паспорта и надеюсь, что закон не примут»

Ранее подобную инициативу было предложено рассмотреть депутатам Государственной думы РФ. «У меня есть бразильский и российский паспорта, и если другие люди, как я, будут иметь возможность иметь только одно гражданство, то это плохо.
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