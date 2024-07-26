В Полесском районе Калининградской области выявили очаг АЧС

Эпизоотический очаг африканской чумы свиней выявлен на территории общества с ограниченной ответственностью «Ферма», расположенного в поселке Свободный Полесского района Калининградской области, следует из указа врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, опубликованного 26 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии