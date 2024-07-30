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Школьница из Луганска обратилась к Трампу с просьбой посетить Донбасс

Школьница из Луганска обратилась к Трампу с просьбой посетить Донбасс

Школьница из Луганска Фаина Савенкова обратилась к бывшему президенту США Дональду Трампу с просьбой посетить Донбасс и понять, как там живут люди, и что поставляемое на Украину оружие приводит к гибели жителей региона, в том числе детей.

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