Днем 9 мая местами по Омской области ожидаются сильный ветер порывами до 24 м/с, кратковременные дожди, грозы и град.
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Днем 9 мая местами по Омской области ожидаются сильный ветер порывами до 24 м/с, кратковременные дожди, грозы и град.