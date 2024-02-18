Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина трапезникова
    Спасибо Драго Босничу за правдивую информацию.Расстрел французо...
  • ММ
    Не печалься, Зеля! Кроме Макрона в Европе много других лидеров, которых ты можешь убить.Расстрел французо...
  • Ливень
    перекрыть паразитам все доходы и вообще все ручейки вывода денег из России и каналы поставки гастеров... и каждому го..."Повезут деньги в...

У предателей будут конфисковывать имущество и не только

У предателей будут конфисковывать имущество и не только

Статуя богини правосудия© РИА Новости / Кирилл Каллиников Сколько веревочке ни виться, а конфискация будет: Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в целый ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, согласно которым за деятельность, направленную против безопасности России, а также за фейки, публичные оскорбления и дискредитацию российской армии вводится изъятие денег или имущества в пользу государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
Кому нужно их имущество? Вам ,что пули при задержании жалко?
Ответить
16 час.
ИИ
Иван Иванов
Согласен. Даже при попытке к бегству.
Ответить
15 час.
леонид рыбаков
а настоящих предателей казнокрадов во всех сферах власти и армии КОГДА ?????
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх