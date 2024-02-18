У предателей будут конфисковывать имущество и не только

Статуя богини правосудия© РИА Новости / Кирилл Каллиников Сколько веревочке ни виться, а конфискация будет: Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в целый ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, согласно которым за деятельность, направленную против безопасности России, а также за фейки, публичные оскорбления и дискредитацию российской армии вводится изъятие денег или имущества в пользу государства.