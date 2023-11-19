Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия в Сахалинской области

В средствах массовой информации сообщалось о конфликте между посетителями одного из заведений города Южно-Сахалинск, среди которых были участники специальной военной операции и сотрудники частного охранного предприятия.
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