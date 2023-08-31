Запад начал поставки картонных самолётиков по $3000. Видимо, всё остальное реально кончилось. Вспомнилась песенка из Буратино

Такой картонный самолетик стоит в десятки а может и сотни раз дешевле чем зенитная ракета. И собирать эти самолетики скорее всего можно и в кооперативных гаражах при наличии комплектующих. Скоро у хохлов их будет тысячи и тысячи, и это будет очень большой проблемой для нашей ПВО.

Alex Немо

Как бы это странно не звучало, но такие поставки могут стать реальной проблемой. Ну начнём с того что такая "игрушка" из бумаги, пропитанной даже просто казеином или водостойким лаком, не регистрируется системами ПВО и при этом является всепогодной. Там совсем почти нет металла. Да и летает она практически над головами. Высота полета позволяет добавить элемент неожиданности атаки. Грузоподъемность такой игрушки может быть значительно изменена грамотным специалистом и зависит от многих факторов как то мощность мотора, площадь крыла и т.д. и может доходить до 10-15 килограммов. При этом сборка производится за пару часов максимум. И запуск что называется с руки. Управление с пульта и контроль с камеры на игрушке, то есть времени на перехват попросту нет, а обычные системы РЭБ могут оказаться не эффективными в силу принципов работы этих систем. По большому счёту нужно приобрести пару-тройку таких коробок и всерьёз заняться их изучением для разработки методик их уничтожения, перехвата.