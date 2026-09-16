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Журнал «Профиль»

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Казахстан купит у "Газпрома" 11 млрд куб. м газа в 2026 году

Казахстан купит у "Газпрома" 11 млрд куб. м газа в 2026 году

Казахстан увеличит объем закупок газа у "Газпрома" в 2,75 раза – в 2025 году в страну было поставлено 4 млрд куб.

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