СМИ: Украина готова в суде добиваться от "Газпрома" доступа к транзиту газа из Азии

Руководитель украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина готова подать иск против российской компании "Газпром", если она откажется содействовать в транспортировке газа из Центральной Азии через газотранспортную систему страны.
Руководитель украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина готова подать иск против российской компании "Газпром", если она откажется содействовать в транспортировке газа из Центральной Азии через газотранспортную систему страны.
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