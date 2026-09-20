Жительница Алтайского края выдумала мошенников, чтобы скрыть кредиты от мужа

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд В Тогульском районе 41-летняя женщина пойдет под суд за заведомо ложный донос.
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